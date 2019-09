Breyell : Breyell als Gemälde auf der Hauswand

(hb) Jetzt ist es fertig. Der Krefelder Künstler Frank Bosch sowie seine Auftraggeber Waltraud und Rainer Linnenberger sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Vor fünf Jahren hatte das Ehepaar das Haus der Tante nicht weit vom Lambertimarkt entfernt gekauft.

Eines der ursprünglichen Fenster war zugemauert worden. Das gefiel den beiden nicht, so experimentierten sie mit Pflanzen, was nicht klappte. Durch ein Foto in der Zeitung kam Waltraud Linnenberger auf den Maler Frank Bosch. Beim ersten Besuch gingen sie durch den Ortskern. Die Eltern von Waltraud Linnenberger führten 35 Jahre lang die Bäckerei Nethen – Linnenbergers Mädchenname. Das Haus der Familie sollte auch auf dem Fassadenbild zu sehen sein. Der Künstler hatte zuerst die zu bemalende Fläche weiß grundiert und eine optische Fensterbank angelegt, auf der Linnenbergers zwei Katzen Oki und Jule sitzen. Mit einem Beamer warf Bosch das gewünschte Bild an die Hauswand, zeichnete die Konturen vor und malte die Flächen aus.