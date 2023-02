Feuerwehr im Einsatz Brand an Supermarkt in Kaldenkirchen

Nettetal · Am Sonntagnachmittag ist es an einem Supermarkt an der Kölner Straße in Nettetal-Kaldenkirchen zu einem Brand gekommen, bei dem ein Rolltor beschädigt wurde.

27.02.2023, 11:56 Uhr

Die Feuerwehr löschte den Brand. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Laut Polizei hatte gegen 16 Uhr ein Pappkarton vor dem Tor gebrannt, eine Gummiabdichtung des Rolltors fing Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Nach aktuellem Ermittlungsstand schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162 3770.

(mrö)