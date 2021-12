Corona im Kreis Viersen : Booster-Impfungen nach vier Monaten

Der Kreis Viersen gibt die Auffrischungsimpfung erst sechs Monate nach der Zweitimpfung. In Nettetal wird am Sonntag auch schon nach vier Monaten geboostert. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Nettetal Im Impfzentrum und bei den mobilen Impfteams des Kreises Viersen erhalten derzeit nur Personen eine Auffrischungsimpfung, deren zweite Corona-Schutzimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt oder die vor mindestens vier Wochen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden.

Der Kreis verweist auf eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Wer nicht so lange warten will, kann sich für die Impfaktion des Hausarzt-Zentrums Breyell-Schaag in der evangelischen Kirche Breyell am Sonntag anmelden. Dort wird schon nach vier Monaten geboostert.