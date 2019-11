Breyell : Die Selbstfindung einer jungen Frau

Breyell Karen Köhler stellte in den Nettetaler Literaturtagen ihren Debütroman vor

Es ist nicht leicht, als Außenseiter aufzuwachsen. Ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt sich schwerer als im Normalfall, und die Gefahr des Scheiterns ist groß. Führen die Schwierigkeiten indessen zu Ich-Stärke und Individualität, dann entstehen auch neue Chancen. Davon handelt „Miroloi“, der Debütroman der in Hamburg lebenden Schriftstellerin Karen Köhler. Der wurde im Rahmen der Nettetaler Literaturtage einem interessierten Publikum vorgestellt – auch, aber nicht nur als Lesung. „Books & Friends“ war als Partner gewonnen worden und verpackte die Vorstellung des Buches in eine „Literaturshow“.

Dazu gehörte ein niveauvolles Interview, geführt vom Autor und Literaturvermittler Dorian Steinhoff. Ob der Roman von der Selbstfindung einer jungen Frau handle, fragte er die Autorin. Das auch, erläuterte sie die Konzeption des Buches, aber eben nicht nur. Eine große Rolle spielen die gesellschaftlichen Aspekte, die starren Rollenbilder, die Machtverhältnisse, die gängigen Stereotype. Und dann erläuterte Köhler die Hintergründe der Entstehung ihres Romans. „Miroloi“, der Titel des Buches, kommt vom griechischen Wort für Totenklage. Die Handlung ist frei erfunden, sie spielt auf einer fiktiven Mittelmeerinsel. Aber der Stoff wurzelt in einer sehr sorgfältig recherchierten Realität. Zweieinhalb Monate verbrachte die Schriftstellerin auf einer kleinen Mittelmeerinsel, die erst 1982 mit Elektrizität versorgt wurde. Gerade in Gesprächen mit alten Menschen, die die Zeit ohne Elektrizität noch lebhaft in Erinnerung hatten, erfuhr sie, welch einschneidender Wandel hier stattgefunden hat. Für den technischen Fortschritt wurde ein hoher kultureller Preis gezahlt. Vor allem änderten sich die Machtverhältnisse. Staat und Kirche übten gemeinsam eine straffe Herrschaft aus. Einerseits wurde das Leben streng patriarchalisch organisiert, andererseits versuchten die Frauen um so mehr, über den direkten Einfluss auf ihre Männer die öffentlichen Entscheidungen zu beeinflussen.