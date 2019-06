Lobberich : Bongartzhof in marodem Zustand

Lobberich Die Sanierungskosten betragen mindestens eine halbe Million Euro.

Der Hof im Sassenfeld gehört zu dem Vermögen, dass Maria Agnes Bongartz 1896 testamentarisch der Gemeinde Lobberich übertrug. Die Pachterträge sollten vor allem zur Finanzierung eines Kinder- und Waisenhauses dienen, das nach ihrem Tod in ihrem Wohnhaus Hochstraße 29 eingerichtet werden sollte. Sie starb 1906. Aus dem Waisenhaus ist inzwischen eine Kindertagesstätte geworden, die an der Mühlenstraße neu errichtet wurde.

Die Umsetzung der Hofsanierung scheiterte 2017 am Personalmangel im Nette-Betrieb. Seither hat sich der Bauzustand weiter verschlechtert, wie auch schon in einem Gutachten festgehalten wurde, als man neue Räume für das Textilmuseum „Die Scheune“ suchte. Vor Sanierungsarbeiten in diesem Jahr hat der Nette-Betrieb die Frage gestellt, an welche Nutzung nach Ablauf des jetzigen Pachtvertrages 2022 gedacht werde, weil dies Einfluss auf die Kosten der Sanierung habe.