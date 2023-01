In Nettetal-Schaag Betrunkener Radfahrer stürzt in einen Vorgarten

Ein 54-jähriger Nettetaler ist am Mittwoch, 11. Januar, gegen 13.30 Uhr auf der Straße Rieth in Schaag mit dem Fahrrad in einen Vorgarten gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Weil der Radfahrer nach Angaben der Polizei betrunken und mit einem Wert von 1,8 Promille als absolut fahruntüchtig einzustufen war, wird nun ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet.