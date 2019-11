Breyell : Peter Prange beeindruckte bei den Literaturtagen

Peter Prange las nicht nur aus seinem Roman, dessen Handlung im Januar 1933 beginnt. Er beleuchtete auch Hintergründe. Foto: Markus Rick (rick)

Breyell Der Bestseller-Autor las in der Breyeller Stadtbibliothek aus seinem Werk „Eine Familie in Deutschland”.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gert Holtmeyer

Noch aktueller hätten die Nettetaler Literaturtage nicht sein können. Gerade erst am 25. September erschien Peter Pranges Roman „Eine Familie in Deutschland”, aus dem der Bestseller-Autor in der Breyeller Stadtbücherei Kostproben vorlas. Genauer: Er las nicht nur, er beleuchtete auch die Hintergründe, die sachlichen ebenso wie die persönlichen.

Sein Roman beginnt im Januar 1933 und endet im Mai 1945, also genau in der Nazizeit. Die beschäftige ihn schon sein Leben lang, sagte der 1955 geborene Schriftsteller. Erst spät sei ihm die Idee gekommen, die Handlung als Familiengeschichte zu konzipieren, obwohl sich dieser Rahmen geradezu aufdrängte. Denn wo sonst gibt es zwischen unversöhnlichen Lagern – konkret: zwischen fanatischen Parteigenossen, Skeptikern und Nazi-Gegnern – ständige Begegnung? Mit gänzlich anders orientierten Menschen, denen man normalerweise aus dem Weg geht, versucht man in einer Familie meist doch noch irgendwie, im Gespräch zu bleiben.