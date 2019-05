Breyell : Auf Rosenkranz folgt Rosenkranz

Bernd Rosenkranz Senior (links) hat sein Amt nach gut einem halben Jahrhundert abgegeben. Sein Sohn Bernd Rosenkranz Junior hat es von ihm übernommen. Foto: Rosenkranz

Breyell Nach 50 Jahren als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Biotopschutz im Kreis Viersen kandidierte Bernd Rosenkranz aus Breyell nicht wieder für den Vorstand. Nachfolger ist sein Sohn Bernd Rosenkranz Junior.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Burghardt

Eine Ära ist zu Ende: 50 Jahre lang war Bernd Rosenkranz (80) aus Breyell Vorsitzender des Vereins Arbeitsgemeinschaft (AG) Biotopschutz im Kreis Viersen. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins, der den Landschaftshof Baerlo in Breyell unterhält, kandidierte Rosenkranz, vielfach geehrter Pionier des Naturschutzes in Europa, bei den Vorstandswahlen nicht wieder. Zum Nachfolger wählten die Delegierten einstimmig seinen Sohn Bernd Rosenkranz Junior (42).

„Wir haben einiges erreicht in all den Jahren“, sagt Rosenkranz Senior beim Rückblick im Besprechungsraum des Landschaftshofs durchaus stolz. Vor mehr als 60 Jahren gehörte er zu einer kleinen Schar von Vogelfreunden und Naturschützern, die zehn Jahre später die AG Biotopschutz gründete – und Vorreiter zum Beispiel in Sachen Amphibienschutz wurde. „Was heute Standard ist, etwa Schutzvorrichtungen an Straßen für Kröten, die zu ihren Laichgewässern wandern, haben wir damals mit entwickelt“, sagt Rosenkranz Senior im Gespräch.

Info Arbeitsgemeinschaft feiert 50-Jähriges Festakt Die Arbeitsgemeinschaft Biotopschutz im Kreis Viersen, die den Landschaftshof Baerlo in Breyell unterhält, feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Eine Jubiläumsveranstaltung mit Festakt ist laut Bernd Rosenkranz für den 9. Juli geplant, am Programm werde noch gefeilt. Infos und Kontakt unter

www.landschaftshof-baerlo.de

In den 1980er- und 1990er-Jahren waren er und seine Mitstreiter beteiligt an Forschungsprojekten des Bundesverkehrsministeriums über die „Wirksamkeit von Amphibiendurchlässen und Ersatz-Laichgewässern“, wie er in einem Tätigkeitsbericht auflistete. Manche Ideen und Erfindungen – so ein Hochbordstein an Straßen zum Schutz von Amphibien – wurden patentiert und „europaweit von Naturschutz-Initiativen übernommen“, erinnert sich Rosenkranz Senior.

Der Naturschützer hält sich nicht lange mit Erinnerungen auf, obwohl er viel zu erzählen hätte – zum Beispiel, dass sich der Bestand an Graureihern am Niederrhein auch dank vieler Schutzmaßnahmen der AG Biotopschutz wieder erholt habe. „Es geht uns nach wie vor, damals wie heute, um Pflege und Schutz unserer schönen Kulturlandschaft“, hebt Rosenkranz Senior hervor. Der Landschaftshof sei dafür ein Paradebeispiel. „Mit Führungen, Vorträgen und Aktionen wie Kopfweiden-Pflege und Korbflechten tragen wir zur Aufklärung und zum Erhalt niederrheinischer Landschaft und Traditionen bei“, erklärt Rosenkranz Senior. Der 80-Jährige selbst wurde für sein Engagement unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz, dem Naturschutzpreis Loki-Schmidt-Silberpflanze und dem Rheinland-Taler ausgezeichnet.

Getragen wird der Landschaftshof von der AG Biotopschutz mit weit mehr als 150 Mitgliedern. „Diese große Zahl darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es immer schwieriger wird, Menschen für einen aktiven Einsatz zugunsten der Natur zu gewinnen“, mahnt Rosenkranz Senior. Genau da will sein Nachfolger ansetzen. „Es wird eine meiner Hauptaufgaben sein, Bürger zu motivieren, sich für unsere wunderschöne Natur einzusetzen, und soweit möglich, die verschiedenen Kräfte im Naturschutz zu bündeln“, stellt Rosenkranz Junior klar.

Der neue Vorsitzende will dabei nicht einfach in die Fußstapfen seines Vaters treten. „Das geht auch gar nicht, Vater war die letzten Jahrzehnte im Ruhestand und konnte alle Zeit investieren, ich bin berufstätig und kann nur meine Freizeit nutzen“, sagt der Bau-Ingenieur aus Lobberich. Geplant war seine Kandidatur für den Vorsitz übrigens nicht, wie er berichtet: „Das war eine spontane Nummer auf der Mitgliederversammlung.“