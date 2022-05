Kultur in Nettetal : Die menschliche Stimme steht im Mittelpunkt

Nettetal Nettekultur präsentiert im Seerosensaal Konzert mit den beiden Gesangsensembles „Stimmlich“ aus Brüggen und „Intrmzzo“ aus den Niederlanden. Zum Schluss standen sie gemeinsam auf der Bühne.

Die acht Damen von Stimmlich - normalerweise sind sie zu elft- sind in schlichtes Schwarz gekleidet. Eine Sängerin sitzt im Rolli, gelebte, selbstverständliche Integration. Die Choreografien sind dezent auf den Inhalt der Songs abgestimmt. Das Repertoire ist breit gefächert, dabei sind viele mitreißende Klassiker wie „California Dreamin`“ von The Mamas & The Papas, „Man in the mirror“ von Michael Jackson oder „True Colors“ von Cyndi Lauper. Die mehrstimmigen Arrangements sind einfühlsam und wirkungsvoll auf die Stimmen ausgerichtet. Alle Sängerinnen zeigen ihren individuellen Sound in starken Soloauftritten. Jeder Song wird mit vollem stimmlichen Einsatz und viel Herzblut präsentiert. Das Publikum geht begeistert mit, schwenkt die Handys mit eingeschaltetem Licht im Takt.