Lobberich : „Soccer@Midnight“ um den Nettetal-Cup

Bei „Soccer@Midnight“ spielt die Jugend um den Nettetal-Cup. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Lobberich Zum 34. Mal findet am Freitag, 12. April, in der Sporthalle an der Süchtelner Straße 60 in Lobberich das Jugend-Fußballturnier „Soccer@Midnight“ um den Nettetal-Cup statt.

Diese jugendfördernde Maßnahme ist eine Kooperation der Jugendzentren Oase (Breyell), Arche (Lobberich), Piet 8 (Hinsbeck), Spielecafé (Kaldenkirchen), Streetwork Nettetal und dem Jugendzentrum Kolibri Bracht.