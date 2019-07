Lobberich : Im Notfall Erste Hilfe leisten können

Lobberich Im Nettetaler Zentrum der Hilfe können Führerscheinaspiranten, betriebliche Ersthelfer und Eltern lernen, wie sie im Ernstfall schnell und richtig handeln. 2018 gaben die Malteser in den Seenstadt fast 1500 Kurse.

Der 60-Jährige ist Erste-Hilfe-Trainer bei den Maltesern. Der Hilfsdienst bietet regelmäßig Grund- und Aufbaukurse für Ersthelfer an. An diesem Tag sind sechs Personen in die Vereinsräume an der Van-der-Upwich-Straße in Lobberich gekommen. Sie alle haben bereits den Grundlehrgang hinter sich und frischen ihr Wissen etwa alle zwei Jahre auf, weil sie beispielsweise Ersthelfer in dem Betrieb sind, in dem sie arbeiten. Ab drei Angestellten muss eine Firma einen Ersthelfer benennen, die Kosten für die vorgeschriebenen Aus- und Weiterbildungskurse übernimmt die Berufsgenossenschaft. „Es ist jedes Mal wieder ungewohnt“, sagt Ersthelfer Hermann Paas. „Man weiß ja auch nicht, wie man im Ernstfall reagiert.“ Gerade hat der 54-Jährige den Defibrillator an der Übungspuppe „Anne“ angebracht, Prehm drückt mit beiden Händen 30 mal auf den Brustkorb, beatmet zweimal, wiederholt und hält inne. Paas drückt den Knopf des Defibrillators, im Ernstfall würde nun ein Stromstoß durch den Körper am Boden gehen, damit im besten Fall das Herz eigenständig wieder zu schlagen beginnt. „Ich bin froh, dass in unserem Betrieb noch nichts passiert ist“, sagt Paas.