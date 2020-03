Kultur in Nettetal : Begeisterndes Kabarett in der Kirche

Nettetal Jürgen B. Hausmann trat auf Einladung des Lions Clubs Nettetal in der ausverkauften Alten Kirche auf.

Der Lions Club Nettetal hat den Comedian Jürgen B. Hausmann mit seinem Programm „Unverzichtbare Lebensweisheiten“ vor ausverkauften Reihen in der Alten Kirche in Lobberich präsentiert.

Hausmann alias Jürgen Beckers begeisterte sein Publikum rund zwei Stunden lang und gab viele Gelegenheiten zum Lachen. Er warf einen liebevoll-komödiantischen Blick auf den Alltag und knöpfte sich beliebte Sprüche, Floskeln und Lebensweisheiten vor, die zu jedem gepflegten Gespräch zwischen Tür und Angel, über den Gartenzaun oder an der Käsetheke gehören – herrlich überdreht und doch wie aus dem Leben gegriffen. Das begeisterte Publikum erklatschte sich zwei Zugaben und hatte auch noch die Chance, mit Herrn Hausmann bei einem Gläschen in der eingerichteten „Lions-Schänke“ zu sprechen. Es war, so die einhellige Meinung, für alle ein rundum gelungener Abend.

Lions-Präsident Christoph Baum führte in der eindrucksvoll geschmückten und illuminierten Kirche in seiner Begrüßung aus, dass der gesamte Erlös des Abends aus Eintrittsgeldern und Getränkeverkauf zwei sozialen Projekten zu Gute käme: zum einen dem Lions APKI-Projekt (Akut-Psychologische-Krisen-Intervention) für Kinder und Jugendliche an Nettetaler Schulen sowie dem Hospiz Haus Franz in Viersen-Dülken.