Löschzug Nettetal-HInsbeck Treue Feuerwehrleute geehrt

Das Fest begann mit einer Messe in St. Peter in Hinsbeck. Anschließend zog der Löschzug mit musikalischer Begleitung des Bundeschützen-Spielmannzuges „Frisch auf Hinsbeck“ zum Restaurant Forsthaus. Ortsvorsteher Heinrich Ophoves dankte dem Löschzug für die Arbeit. Wehrführer Leo Thoenissen sprach über die zunehmenden Herausforderungen, denen sich die Feuerwehr stellen muss. Für langjährige Mitgliedschaft wurden einige Feuerwehrleute geehrt: Simon Berten (zehn Jahre), Stefan Oo Myint, Marco Kluskens und Thomas Harmes (jeweils 25 Jahre) sowie Heinz Wackertapp (60 Jahre). Heinz Jennen erhielt für besondere Verdienste das Ehrenzeichen der Freiwilligen Feuerwehr Nettetal in Gold. Auch einige Beförderungen wurden gewürdigt: Lea Berten ist zur Brandmeisterin befördert, Florian Berten zum Unterbrandmeister und Nikolai Hermans zum Feuerwehrmann.