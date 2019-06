Schaag : Baustelle in Schaag soll diese Woche beendet werden

Die Baustelle soll noch in dieser Woche verschlossen werden. Foto: Emily Senf

Schaag Die Baustelle auf dem Bürgersteig an der Boisheimer Straße in Schaag soll nach rund zwei Monaten noch in dieser Woche beseitigt werden. Dies teilte eine Sprecherin der Nettetaler Stadtwerke auf Anfrage am Mittwoch mit.

Das Unternehmen hatte eine Firma damit beauftragt, eine Stromstörung zu beseitigen. Mitarbeiter dieser Firma richteten die Baustelle Mitte April ein, reparierten dort ein Stromkabel – und dann tat sich lange nichts. Das Loch im Bürgersteig ist zwar bereits gefüllt, aber nicht wieder mit Asphalt geschlossen, die Warnbaken stehen noch. „Die beauftragte Firma ist mit dem Verschließen der Baustelle leider in Verzug“, teilt die Stadtwerke-Sprecherin nun mit. „Die Arbeiten wurden bereits angemahnt und sollen diese Woche erledigt werden.“ Dazu würde man sich noch einmal mit dem Bauleiter der Firma in Verbindung setzen.

Der Bürgersteig soll dann in der nächsten Woche wieder uneingeschränkt begehbar sein.

