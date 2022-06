Wirtschaft in Nettetal : Baumschule expandiert jetzt auch in die Niederlande

Baumschule expandiert jetzt auch in die Niederlande

Wirtschaft in Nettetal

Kaldenkirchen Die Baumschule Lappen in Kaldenkirchen wurde 2021 von der Unternehmerfamilie Overlack übernommen. Jetzt weitet sie ihr Geschäft in den Niederlanden aus.

Die Solitär-Baumschule Baum & Bonheur mit Sitz in Nettetal baut ihre Aktivitäten in den Niederlanden weiter aus. Zum 1. Juni nahm die „Boom & Bonheur BV“ als eigenständig operierendes Unternehmen um Geschäftsführer Martien Mantje und Teije de Haan (Verkauf) ihren Geschäftsbetrieb auf. Der niederländische Markt ist für die Firma mit Geschäftssitz in Grenznähe kein unbekannter. Bereits heute beliefert das Unternehmen über einen eigenen niederländischen Vertriebsbereich diverse Projekte und Kunden im Nachbarland.