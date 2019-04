Nettetal : Baugesellschaft spendet für Kinderheim

Nettetal Wichtige soziale Projekte zu unterstützen ist der Baugesellschaft Nettetal ein großes Anliegen. Der kaufmännische Vorstand der Baugesellschaft, Sven Karth, freute sich daher, eine Spende an das Kinderheim St.

Annenhof in Kempen überreichen zu können. Bei einem Gespräch und Rundgang mit dem Leiter Herbert Knops und dem Bereichsleiter der Verwaltung, Peter Fischer, informierte sich Karth darüber, wie das Motto „Hilfen für Kinder, junge Menschen und Familien“ umgesetzt wird. Vorstand Karth zeigte sich zudem beeindruckt von der Vielfalt gesellschaftlicher Aufgaben und sozialer Themen, denen sich Leitung und Team des St. Annenhofs stellen. Hintergrund der Spende war die Verabschiedung Karths aus den Diensten der Baugesellschaft. Er wünschte sich zum Ende seiner Vorstandstätigkeit in Nettetal keine offizielle Abschiedsfeier, sondern eine Spende der Baugesellschaft an eine wohltätige Einrichtung, die sich um unser aller Zukunft kümmert – und damit um ein Thema, dass alle angeht: Kinder und Jugendliche. RP