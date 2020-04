Bauprojekt in Kaldenkirchen : „Schlichtwohnungen“ verschwinden

Bauprojekt in Kaldenkirchen

Die Baugesellschaft Nettetal lässt die leerstehenden Häuser an der Breslauer Straße in Kaldenkirchen abreißen.

Die beiden Mehrfamilienhäuser an der Breslauer Straße 1-5 standen über ein Jahr leer. Vorher dienten sie als Unterkünfte für Obdachlose. Jetzt rollte der Bagger an. Die Baugesellschaft Nettetal lässt die Häuser abreißen und will dort neue Mehrfamilienhäuser errichten. Zuletzt mussten die Fensteröffnungen im Erdgeschoss zugemauert werden, weil immer wieder ehemalige Bewohner zurückkehrten.