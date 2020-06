Kostenpflichtiger Inhalt: Neubau in Nettetal : Die neue Heimat der Baugesellschaft

Freuen sich über den fertiggestellten Neubau (v.l.n.r.): Aufsichtsrat Marcus Optendrenk, Architekt Ralf Kleinrosenbleck und Vorstand Volker Ruiters. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal In der neuen Zentrale der Baugesellschaft Nettetal kann man jetzt auch wohnen: An der Buschstraße 5 in Kaldenkirchen errichtete die Baugesellschaft einen modernen Neubau mit Büros und 14 Wohnungen.