Vorhaben in Breyell : Bauarbeiten fürs Schwimmbad

Spatenstich Mehrzweckbecken in Breyell v.l. Siegfried Rupprechs , Sascha Alreip, Dr. Michael Rauterkus, Bm Christian KŸsters, Heinrich Biass, Stefan Beckert. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Breyell In Kürze beginnen die Arbeiten für den Bau des neuen Multifunktionsschwimmbads an der Biether Straße in Breyell. Der Bau soll 2022 abgeschlossen sein.

In Kürze beginnen an der Biether Straße in Breyell die Bauarbeiten zum neuen Multifunktionsschwimmbad. Am Freitag lud die Stadt zum ersten Spatenstich ein. Der Bau soll dann bis zum August 2022 abgeschlossen sein, so dass das Gebäude zum Schuljahr 2022/2023 für das Schulschwimmen zur Verfügung steht. Die Gesamtkosten beziffert die Stadt mit brutto etwa fünf Millionen Euro. Die Entwicklung zu dieser Entscheidung dauerte rund vier Jahre. Die externe Beratung durch den Architekten Heinrich Blass aus Euskirchen, einem Spezialisten für den Bau von Schwimmbädern, führte zum Multifunktionsschwimmbad. hb/Foto: Knaappe

(hb)