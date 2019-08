Berufseinstiegsbegleitung : baseL aus Nettetal vermittelt 17 Schüler in 16 Betriebe

Nettetal 74 Schüler fanden den Weg in betriebliche und schulische Ausbildungen. Das freut den Verein.

Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres vermeldet der 2007 gegründete Verein baseL, dass durch seine Initiative 74 Schüler den Weg in betriebliche und schulische Ausbildungen gefunden haben, eine machte ein duales Studium. Vorsitzender Gerald Laumans und Stellvertreter Leo Gielkens freuen sich, dass in diesem Jahr 17 Schüler in Ausbildungsstellen bei 16 Vereinsmitgliedsbetrieben anfangen konnten. Dies zeige in Zeiten von ausgeprägtem Nachwuchsmangel, wie wichtig die Mitgliedschaft im Verein für Unternehmen sein könne.