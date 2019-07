Nettetal : Barrierefreie Klingeln für die Ortskerne

Nettetal Für Menschen im Rollstuhl, mit Kinderwagen oder Rollator, Sehschwäche oder einem anderen Handicap soll es in den Nettetaler Ortskernen hindernisfreier werden. Die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses stimmten einem Antrag der SPD-Fraktion auf barrierefreie Klingeln zu.

Wer nicht von alleine in den Laden gelangen kann, klingelt, ein Mitarbeiter kommt zur Tür und hilft entweder hinein oder bringt die gewünschte Ware hinaus. In Kempen wurden solche Serviceklingeln bereits installiert, die Gemeinde Brüggen hat das Anbringen beschlossen. In Nettetal sind laut Vorlage nach Rücksprache mit den Werberingen in Breyell, Kaldenkirchen und Lobberich aktuell zehn Geschäfte interessiert; „mit Nachmeldungen nach der Erstinstallation ist zu rechnen“. Der Druck des Schildes sowie die Funkklingel könnten über Nettetaler Firmen bezogen werden.