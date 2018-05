Nettetal: Bands begeistern bei der Schaager Rocknacht

Nettetal Auf Einladung von SuS Schaag kamen Schuppenband und Sharp dressed men ins Vereinsheim "Viererkette"

Zunächst traten drei junge Musiker aus der Umgebung auf: Niklas Heynen, Dominik Klöter und Fabian Rütten überzeugten mit ihrer Band Sharp dressed men. Umjubelt wurden Songs wie "Sultans Of Swing" (Dire Straits), "Stairway to Heaven" (Led Zeppelin) oder "Wish You Were Here" (Pink Floyd) und vom Publikum mitgesungen. Junge Besucherinnen flippten förmlich aus und rückten ganz nah an Bühne und Band heran.