Kaldenkirchen : Bahnwärterhaus soll verschwinden

Kaldenkirchen An die Kleinbahn in Kaldenkirchen erinnert eigentlich nur noch der Straßenname „An der Kleinbahn“ westlich des Bahnhofes. Und „Am Bahnwärterhäuschen“ im Gewerbegebiet Herrenpfad gilt der Strecke von Kaldenkirchen nach Kempen, die 2002 abgebaut wurde.

Diese Straße hat bis heute zu Recht ihren Namen, weil dort immer noch das alte Bahnwärterhäuschen steht, während die Schienen längst einem Fahrradwanderweg gewichen sind. Nach Informationen vor Ort, die von der Stadt bestätigt wurden, ist der letzte Bewohner dieses Hauses kürzlich verstorben. Das hinter wildem Bewuchs fast ganz verschwundene Haus im Außenbereich kann nicht mehr genutzt werden und soll abgerissen werden. Der Bürgerverein Kaldenkirchen bedauert zwar das baldige Verschwinden dieser Erinnerung an die Strecke nach Kempen, will das Haus aber noch fotografisch dokumentieren, um es wenigstens so für die Nachwelt zu retten.