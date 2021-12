Neues Grün für Nettetal : Bäume im Jubiläumspark gepflanzt

Die von Bürgern gespendeten Bäume wurden jetzt im Jubiläumspark am Krugerpfad in Hinsbeck gepflanzt. Foto: Stadt

Hinsbeck Der Jubiläumspark ist schon jetzt eine kleine Erfolgsgeschichte. Ein ehemaliger Acker am Ortsausgang von Hinsbeck wurde als abwechslungsreiche Grünanlage gestaltet. Und die Bürger haben mitgemacht und Bäume gespendet.

Zum 50. Geburtstag der Stadt 2020 entstand die Idee, einen Jubiläumspark im Stadtteil Hinsbeck zu errichten. Viele andere Veranstaltungen mussten im Jubiläumsjahr abgesagt werden, aber die Jubiläumswiese wurde peu à peu umgesetzt, mit großer Beteiligung aus der Bürgerschaft, von Vereinen und Unternehmen. Erst jetzt in der Pflanzzeit, in der die gespendeten Bäume aufgestellt werden konnten, wurde der Jubiläumspark offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Zu finden ist der Jubiläumspark auf einer rund 10.000 Quadratmeter großen ehemaligen Ackerfläche in Hinsbeck am Krugerpfad zwischen Neubaugebiet und Stammenmühle. Die Wiese ist kein „Park“ geworden. Heike Meinert vom Betriebsbereich „Stadtgrün“ erklärt: „Im Rahmen des Projektes sollen typische Elemente aus der heimischen Kulturlandschaft wie Baumgruppen, Einzelbäume, ein kleines Wäldchen, eine Blumenwiese und eine Streuobstwiese verwendet werden. Darüber hinaus sollen Biotope angelegt werden, die die biologische Vielfalt fördern, wie Sand- und Lehmentnahmestellen für Wildbienen, kleine Steilwände, Lesestein- und Totholzhaufen.“ hb