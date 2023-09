B 509 in Nettetal gesperrt Vier Autos bei Auffahrunfall beschädigt

(naf) Eine Autofahrerin aus Nettetal hat am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 509 in Lobberich eine Kettenreaktion ausgelöst. Nach Polizeiangaben fuhr sie in Fahrtrichtung Dyck. Verkehrsbedingt bremsten Autos vor ihr, sie bremste zu spät ab und fuhr auf das Auto einer 33-jährigen Schwalmtalerin auf. Das wiederum wurde durch den Aufprall nach vorne auf das Auto eines 30-jährigen Nettetalers geschoben, dieses prallte auf das Auto eines 58-jährigen Kempeners. An allen Autos entstand Sachschaden. Die 35-Jährige und die 33-Jährige verletzten sich leicht. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.