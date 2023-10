Polizei sucht Zeugen Autos in Nettetal und Niederkrüchten aufgebrochen

Unbekannte Täter haben am Donnerstag im Kreis Viersen fünf Autos aufgebrochen – davon vier in Nettetal, eins in Niederkrüchten. Wie die Polizei mitteilt, waren Autoaufbrecher zwischen 17.20 und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber des Lambertus-Kellers an der Lobbericher Straße in Breyell; zwischen 17 und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz Waldstraße in Niederkrüchten-Elmpt; zwischen 14.50 und 15.10 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz an der Eremitenstraße in Lobbberich; zwischen 15.50 und 16 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz „An der Quelle“ in Kaldenkirchen, außerdem zwischen 9.30 und 16.50 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Jugendherberge an der Straße „Heide“ in Hinsbeck.