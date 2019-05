Interview Thomas Maria Claßen : Auf zwei Rädern für die Seele

Thomas Maria Claßen ist mit seinem Fahrrad viel am Niederrhein unterwegs. Bei seinen Ausflügen findet er immer wieder etwas Neues. Foto: Julia Esch

Radfahren und sich erholen, genießen und entdecken: Der Autor stellt Touren am Niederrhein vor.

„Radeln für die Seele“ – das ist nicht nur Titel der Bücher von Thomas Maria Claßen, sondern für viele auch Motto beim Ausflug auf zwei Rädern. Im April ist das zweite Buch des Mönchengladbachers erschienen, mit Wohlfühl-Touren von Maastricht bis Nimwegen. Sein Debüt als Autor hatte der 65-Jährige mit einem Fahrradkrimi.

Wie kamen Sie dazu, übers Radfahren zu schreiben?

Claßen Ich fahre eigentlich, seitdem ich denke. Das kommt ein wenig von zu Hause. Ich weiß noch, dass ich durchgesetzt hatte, ab der zweiten Klasse mit dem Fahrrad zur Schule fahren zu dürfen. Und das über die Hofstraße in Mönchengladbach. Seitdem bin ich immer Fahrrad gefahren. Auch meine Frau und ich haben uns bei einer Fahrradralley kennengelernt.

Wann war das?

Claßen 1982, wir waren damals auch in der Gründungs-Clique des ADFC Mönchengladbach, haben uns aber dann selbständig gemacht. Dann kam auch der erste Sohn, und es war mit der ehrenamtlichen Arbeit erst mal für viele Jahre gelaufen. Vor sechs Jahren kam dann von mir die Initiative Knotennetz in Mönchengladbach. Mit meiner Firma hatte ich damals das Portal aufgebaut, mit dem die Stadt bewegt werden sollte, das Knotennetzwerk auszubauen, nach niederländischem Vorbild. Da bin ich 2014 wieder in den ADFC gegangen und recht schnell sehr aktiv geworden im Verein.

Wie kam es dann zu den Büchern?

Claßen Ein Freund, der viel in der Pferdesport-Szene unterwegs ist, hatte ein Buch geschrieben. Einen Krimi, und er wollte es nicht unter seinem richtigen Namen veröffentlichen. Er bat mich, es unter seinem Pseudonym zu publizieren. Meine Frau hat das Buch gelesen und sagte: „Das kannst du eigentlich auch.“ Ich hatte schon immer geschrieben, erst für die Schülerzeitung, dann für Fachzeitschriften zum Pferdesport und zu Pferdesportkleidung. Aber einen Krimi? „Ja, mit Fahrrad“, sagte meine Frau. Dann habe ich bis 5 Uhr am Morgen die ersten 30 Seiten geschrieben.

Das Buch haben Sie selbst verlegt.

Claßen Ich hatte es an Verlage geschickt, aber keine Zusage bekommen. Daher habe ich das schließlich selbst publiziert. Aber der Verlag kam später auf mich zurück und bot mir an, das Buch mit den Radtouren zu machen. Es war also ein indirektes Ergebnis meiner Bewerbung mit dem Krimi.

Sie sind mit „Radeln für die Seele“ sehr heimatnah geblieben. Sind Sie auch gerne im Ausland unterwegs?

Claßen Wenn wir in Urlaub sind, liegt meine Familie am Strand in der Sonne und ich bin auf dem Mountainbike. Gut, das ist etwas übertrieben, aber ich kann schlecht stillsitzen. Heute fahre ich jede Woche eine Sporttour, die ich führe, 40 Kilometer bei flottem Tempo mit normalen Rädern, keine Rennräder. Fern von Autos und auf verschiedenen Wegen, jedes Mal eine andere Route im Großraum Mönchengladbach.

Finden Sie, der Niederrhein ist die schönste Ecke zum Fahrradfahren?

Claßen Ich bin nicht der Berge-Fahrer, Eifel oder Bergisches Land sind nicht meins. Ich finde, zum Fahrradfahren ist der Niederrhein – und auch die Grenzregion zwischen Maastricht und Nijmegen auf der anderen Seite – sehr schön. Wenn ich die Touren zusammengestellt habe und anschließend abfahre, entdecke ich oft Dinge, die vorher nicht zu finden waren. Wenn ich privat fahre, fahre ich manchmal 20 Kilometer geradeaus, dann biege ich irgendwohin ab, und so fahre ich, bis ich keine Ahnung habe, wo ich mich befinde. Dann schaue ich im Handy nach, wie ich nun nach Hause komme. Bei diesen Ausflügen finde ich selbst in Gladbach und Umgebung neue Dinge, obwohl ich hier geboren bin und lebe.

Welche drei Dinge müssen auf eine Radtour mit?

Claßen Wasser, Werkzeug und eine Wetterjacke für alle Fälle.

Wie lange haben Sie insgesamt für die Touren in einem Buch gebraucht?

Claßen Für 15 Touren brauche ich etwa 20 Tage. Mehr als eine am Tag geht nicht. Ich fahre auch knapp das doppelte, da ich mich noch in der Umgebung umschaue. Ich gehe in Gastronomien rein, unterhalte mich mit den Leuten und komme so auch auf Dinge, die in keinem anderen Streckenführer stehen. Das ist das interessante daran. Aber zum Fahren am Stück komme ich kaum, da man Fotos machen und sich genauer umsehen muss. Für die ganze Aufbereitung und das Schreiben kann man mit etwa einem weiteren Tag pro Tour rechnen. Die Fotosichtung und die Nachrecherche kommen dazu – das ist schon viel organisatorischer Aufwand. Aber wenn dann auch Menschen mich erkennen, wenn ich irgendwo unterwegs bin und das Buch toll finden, freut es mich sehr.