Auftakt der Nettetaler Literaturtage : Autor Navid Kermani stellt Fragen nach Gott in einer modernen Welt

Nettetal Mit einer gut besuchten Lesung von Navid Kermani in der Aula der Realschule begannen die 13. Nettetaler Literaturtage. Eines seiner Themen: die Frage nach Gott.

In der Kaldenkirchener Realschulaula las Navid Kermani zwei Kapitel aus seinem Buch. Allein diese beiden Passagen machten deutlich, wie tiefgründig, ernsthaft, aber auch poetisch der Erzähler in den fiktiven Dialog mit seiner zwölf-jährigen Tochter tritt.

Für sein Buch hat er alle zitierten Suren aus dem Koran neu übersetzt. Aber Kermani ist keineswegs ein Autor, der in diesem Buch den Islam anpreist und alle überzeugen will. Der Autor lässt seine Zweifel, aber auch seine Sehnsucht nach Gemeinschaft, in den erzählten Text einfließen. Anders als etwa die Türken in Köln hätten die Iraner keine Moschee in Deutschland.