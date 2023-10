Autor Arnold Küsters aus Nettetal Was ist Breyell heute?

Nettetal-Breyell · Autor Arnold Küsters ist in Nettetal-Breyell aufgewachsen. Heute ist er dort nur noch Besucher – und erlebt sein Dorf in einem Wandel, den er nicht gutheißen will.

18.10.2023, 18:00 Uhr

Arnold Küsters vor dem Lambertiturm in Breyell. Mittlerweile lebt er in Mönchengladbach-Rheydt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Arnold Küsters

Breyell? Echt, jetzt? Der Ortsteil einer Stadt, die keine ist und kaum jemals sein wird? Breyell, wo der Leerstand Normalität ist und viele derer, die mir im Laufe meines Lebens begegnet sind, längst nahe St. Lambertus auf den jüngsten Tag warten? Wobei ich fest daran glaube, das geschieht eher, als dass das Dorf wieder zum Leben erwacht. So, damit ist der Ton gesetzt – und ich werde mir dafür jede Menge Ärger einholen. Nun gut.