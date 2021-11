Einsatz in Nettetal-Lobberich : Polizei ertappt Geldautomaten-Sprenger

Die Spurensicherung stellte nach Polizeiangaben umfangreiches Beweismaterial sicher, das nun ausgewertet wird. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nettetal Einsatzkräften der Polizei war ein dunkler Audi in der Nähe eines Geldinstituts in Lobberich aufgefallen. Die Täter flohen in dem Wagen, am aufgehebelten Geldautomaten hatten sie zuvor schon Sprengstoff angebracht.

Einer Polizeistreife ist in der Nacht zu Mittwoch in der Nähe der Filiale der Deutschen Bank in Nettetal-Lobberich ein dunkler Audi mit ausgeschaltetem Licht aufgefallen. „Bei der Absicht, diesen zu kontrollieren, beschleunigte der Wagen. Mehrere Personen, die aus Richtung der Deutschen Bank liefen, sprangen in den Wagen“, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ermittlungen an der Bank hätten dann deutlich gemacht, „dass die Sprengung des Geldautomaten soeben vereitelt worden war“.

Gegen 2.30 Uhr war die Streife auf den Audi aufmerksam geworden. Die Bank-Filiale an der Hochstraße sei – wie auch andere Geldinstitute im Kreisgebiet – Ziel regelmäßiger Aufklärungseinsätze zur Verhinderung von Straftaten, insbesondere von Automatensprengungen, erläuterte der Polizeisprecher.

Der „hochmotorisierte“ Audi flüchtete nach Angaben des Sprechers. „Der Streifenwagen konnte nicht aufschließen. Obwohl sofort mit starken Kräften nach dem Audi gesucht wurde, blieb dieser unauffindbar.“ In der Bank hatten die Täter laut Polizei den Automaten aufgehebelt und bereits Sprengstoff angebracht, außerdem ein Zündkabel nach draußen gelegt. „Zur Sprengung kam es jedoch nicht, da offenbar genau in diesem Augenblick der Streifenwagen auftauchte“, berichtete der Sprecher. „Während noch nach dem Audi gefahndet wurde, evakuierten Polizei und Feuerwehr auf der Hochstraße die Anwohner und stellten den Sprengstoff sicher.“ Spezialisten des Landeskriminalamtes hätten den Sprengstoff kontrolliert auf einem Feld gesprengt.

(naf)