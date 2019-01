Breyell: Ein Auto für das Stadtprinzenpaar

Das Autohaus Mercedes-Benz Steffens in Breyell stellt dem Stadtprinzenpaar Hubert und Rita Glock ein Auto zur Verfügung.⇥ RP-Foto: Jörg Knappe Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Mit einer Mercedes-C-Klasse sind Hubert und Rita Glock bis Aschermittwoch mobil.

Das Nettetaler Stadtprinzenpaar flitzt jetzt mit 170 Pferdestärken durch die Stadt: Rita und Hubert Glock haben für die Karnevalssession 2018/19 einen Mercedes der C-Klasse zur Verfügung gestellt bekommen. Zur traditionellen Wagenübergabe lud das Karnevalskomitee Breyell-Schaag zum Autohaus Mercedes-Benz Steffens in Breyell ein.

Für die beiden Breyeller ist es die dritte Amtszeit – und somit das dritte Auto. Der Wagen sei jedes Mal eine Erleichterung für sie, berichtet Glock. In der Regel besucht jedes Nettetaler Stadtprinzenpaar in seiner Session mehr als 100 Termine, fährt selbst zu den kleinsten Vereinen und feiert mit ihnen den Karneval. Auch in der laufenden Session stehen bis Aschermittwoch noch etliche Termine im Kalender der Glocks.