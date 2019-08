Hinsbeck : Autofreie Obstbaum-Allee für Neubaugebiet Krugerpfad

Auch ein Spielplatz ist geplant (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hinsbeck Auch ein Spielplatz ist im Osten des Geländes geplant.

Von Manfred Meis

Es ist wieder ruhig geworden im Baugebiet Krugerpfad am östlichen Ortsrand von Hins­beck. Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Glasfaser) und Kanäle sind verlegt, eine Baustraße führt zu allen Grundstücken. In der Südwestecke an der Oirlicher Straße wird gerade die Kellerdecke für ein Einfamilienhaus vorbereitet. Von den rund 60 Grundstücken sind nach Auskunft des Vermittlers Immobilien Kohnen noch 17 in Erbpacht zu haben. Bei der Stadt liegen zahlreiche Bauanträge vor, sodass es „in Kürze losgehen müsste“, sagte Maklerin Viola Mertens. Der Endausbau der Straßen und Wege soll erst nach dem Bau der Häuser vorgenommen werden, hat der Entwickler GEG Niederrhein Grundstücksgesellschaft Viersen entschieden, damit Schäden durch schwere Fahrzeuge vermieden werden.

Was an den Straßen und am Rande des Gebiets, das seinen Namen von einem Weg auf dreiviertel Höhe des Berghanges erhalten hat, wachsen soll, hat der Planungsausschuss des Stadtrats kürzlich festgelegt. Charakteristisch ist eine autofreie Allee mit alten Obstbaumsorten, die von der Südseite des Kindergartens bis zum Krugerpfad führt. Sie trennt auch das Baugebiet in zwei Bereiche, die beide über die Oirlicher Straße mit dem Auto angesteuert werden können. Der Nordteil wird durch den Jakob-Bongartz-Weg erschlossen, der Südteil durch die Graf-Schaesberg-Straße. Letztere erhält am nördlichen Wendehammer ein Baumtor. Der Straßenverlauf wird von sieben Feldahorn-Bäumen in Beeten markiert, entlang der Grundstücksgrenzen sollen aber auch Schneeball, Hasel, Schwarzer Holunder, Liguster und Kornelkirsche wachsen.

Im Osten und Südosten wird der Südteil durch einen Grünbereich abgerundet, den ein 2,5 Meter breiter Fuß- und Radweg durchzieht. Im Hangbereich im Osten werden auch Mulden angelegt, um Wasser bei starken Regenfällen abzufangen. Zwar gibt es einige Meter weiter östlich schon einen Abzugsgraben entlang einer Weidenbaumreihe, doch will man künftig auch auf „Nummer Sicher“ gehen. Hinter den Baugrundstücken sollen im öffentlichen Bereich als „grüner Schirm“ zahlreiche Sträucher gesetzt werden, an den Mulden auch Faulbaum und Grauweide. Walnussbäume, Trauer- und Bruchweide stehen in der Nähe einer Obstwiese. Wer künftig den Ort über die Oirlicher Straße in Richtung Oirlich verlässt, fährt durch zwei Baumtore.

Ein Spielplatz soll im Osten des Geländes am Hang angelegt werden. Vorgesehen ist eine Spielkombination mit Klettermöglichkeiten, Seilbahn, Vogelnestschaukel und einer Picknickgruppe; sie ist mit dem Jugendamt abgestimmt.

