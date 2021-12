Verkehrsunfall in Lobberich : Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Beim Frontalzusammenstoß wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Foto: dpa/Nicolas Armer

Lobberich Am Kreisverkehr Kempener/Eichenstraße kam es am Donnerstag zum Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 58-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 25-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Schwalmtal verletzt sich am Donnerstag bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Lobberich schwer. Um 12.25 Uhr fuhr die 58-Jährige auf der Kempener Straße in Fahrtrichtung Lobberich. Vor dem Kreisverkehr Eichenstraße kam ihr eine 25-jährige Nettetalerin mit ihrem Auto entgegen. Die 25-jährige verlor beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Autos wurden durch den Aufprall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 25-jährige blieb unverletzt. Die schwer verletzte Autofahrerin aus Schwalmtal wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(hb)