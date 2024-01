Autodiebstahl in Nettetal Unbekannte stehlen weißen AMG-Mercedes

(RP) Die Kriminalpolizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Sonntag, 21. Januar, 16 Uhr, und Montag, 22. Januar, 7 Uhr, an der Schulstraße in Breyell einen weißen AMG-Mercedes S 500 gestohlen haben. Der Wagen stand nach Angaben der Polizei auf einer Hauseinfahrt und hat das Kennzeichen KK-KI 111. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Hinweise auf Tatverdächtige oder auf den Verbleib des Fahrzeugs geben? Hinweise werden erbeten an die Rufnummer 02162 3770.