Politik in Nettetal Rumoren in der Wählergemeinschaft WIN

Mit Robin Meis hat die Wählergemeinschaft „Wir in Nettetal“ (WIN) ein wichtiges Ratsmitglied verloren. Meis ist ausgetreten und hat sein Ratsmandat zurückgegeben. Nach Gesprächen mit der Vorsitzenden Tanja Jansen und der Fraktionsvorsitzenden Renate Dyck ist Meis in die SPD eingetreten - wieder, denn vor seinem WIN-Intermezzo war er bereits schon einmal Mitglied der SPD, allerdings in Wuppertal, wo Meis vorher wohnte. „Er ist schon ein cleverer Bursche“ kommentiert WIN-Vorsitzender Hajo Siemes den Weggang des Mannes, der nach der Kommunalwahl 2020 zum Fraktionspressesprecher gewählt wurde und sich um die Social-Media-Kanäle kümmern wollte. Der Austritt sei mit persönlichen Gründen begründet worden. „Das hinterfragen wir nicht“, so Siemes.