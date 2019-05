Breyell : Ausstellung zeigt Tiere aus Kinderbüchern

Breyell Die Berliner Illustratorin Nadia Budde stellt derzeit in der Stadtbücherei Nettetal aus.

Ihre Bücher tragen Titel wie „Trauriger Tiger toastet Tomaten“, „Krake beim Schneider“, „Auf keinen Fall will ich ins All“ – Enten, Kängurus, Faultiere, Wüstenfüchse, Kartoffel- und manch ein erfundenes Tier füllen die Seiten der Bücher, charakterisieren Cartoons und Illustrationen der 1967 in Berlin geborenen Autorin und Illustratorin Nadia Budde. Ihre Buchillustrationen sind aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Stadtbücherei in den Räumen und Fluren ausgestellt.

15 Bücher, schätzt Budde, hat sie bislang veröffentlich. Ihr erstes mit dem Titel „Eins Zwei Drei Tier“ noch während ihres Studiums an der Kunsthochschule Berlin Weissensee. Seitdem verlegt der Hammer Verlag ihre Bücher. Es sind Bilderbücher für Kinder – an denen auch Erwachsene Spaß haben. „Tiere dürfen alles“, sagt Budde und eignen sich gut, um über menschliche Eigenschaften zu erzählen. Belehren möchte sie mit ihren Büchern nicht, betont Budde. Ziel sei, dass die Leser in ihren Bildern und Worten etwas finden, was mit ihnen zu tun hat. Ihre Zeichnungen sind im besten Sinne plakativ: klar, farbig, einprägsam, witzig und manchmal verrückt.