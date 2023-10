Ausstellung in Nettetal “Material girls“ und stilles Wasser beim Kunstverein

Künstlerin Christine Huizenga etwa arbeitet mit Verpackungsmaterial: Sie zerlegt Polstermatten aus Kartonage in ihre Bestandteile und schafft eine leichte, schwebende Installation. Ulrike Brockmann beschäftigt sich mit Fotografie: Mit einem eigens entwickelten Computerprogramm zerlegt sie Aufnahmen in ihre einzelnen Farbbestandteile und ordnet sie nach Farbwerten in Streifen. Edeltraut Rath setzt getrocknete Reste aus ihren Farbtöpfen und verwendeten Rührstöckchen – ein Nebenprodukt ihrer Wandmalereien – ganz neu in Szene. Weitere Künstlerinnen, die in Leuth ihre Werke ausstellen, sind Claudia Christoffel, Franziska von Driesch, Ute Seifert und Sabine Schellhorn.