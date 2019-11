Ausstellung in Nettetal-Leuth : Die leise Poesie des Unaufgeregten

Leuth Der Kölner Fotograf Raffaele Horstmann stellt im Projektraum Kunst Busch8 aus.

Wer zum Projektraum Kunst Busch 8 kommt, betritt sowieso eine andere Welt. Am Freitag wurde eine Ausstellung mit Fotografien des jungen Kölner Fotografen Raffaele Horstmann eröffnet, die zum Träumen einladen. So jedenfalls der Titel der Ausstellung „We are made for Dreaming“. Das klingt fast kitschig, ist es aber ganz und gar nicht. Seine Bilder sind keine verträumten Blicke in die Welt, nicht im herkömmlichen Sinne, sondern ein genaues Hinschauen auf das Besondere im Banalen. Sozusagen der Blick hinter den Spiegel. In den Bildern, vielfach am Meer, finden wir Kakteen, Spuren im Sand, eine Möwe, eine einsame Laterne. Der Künstler benennt nicht die Orte, an denen die Bilder entstanden. Alles Anekdotische spielt keine Rolle, das Faktische soll nicht von der Impression ablenken. Ein rot-weißes Absperrband flattert vor grauen Wolken. Eine Kette hält ein Gatter vor einem Olivenhain geschlossen. Das Foto entspricht nicht der Wirklichkeit, sagt der Fotograf am späten Abend. Der Betrachter glaubt beim Medium Fotografie an die Abbildung der Wirklichkeit. Aber, was Horstmann in Nettetal zeigt, ist seine Interpretation von Wirklichkeit.