Ausflugstipp im Kreis Viersen Zum Windmühlenbruch nach Lobberich

Der Windmühlenbruch in Lobberich ist nicht einfach nur schöne Natur, es ist ganz offiziell „Naturerlebnisgebiet“. Geboten wird Heimatkunde im besten Sinn und in schöner Umgebung. Die Besucher können um den See spazieren gehen (Strecke: ein Kilometer), am Ufer picknicken, und Kinder können sich, auf der östlichen Seite des Sees, auf einem Abenteuerspielplatz am Seeufer, im Wasser-Matsch-Bereich austoben.