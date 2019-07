Hinsbeck : Ausbau des Marienheims ist abgeschlossen

Der Erweiterungsbau des Marienheims in Hinsbeck. Foto: Heinz Koch

Hinsbeck Drei Jahre lang wurden die Zimmer saniert und das Altenheim so ausgebaut, dass es nun zu 80 Prozent Einzelzimmer vorhält.

Die dreijährige Erweiterung und Sanierung des Marienheimes in Hinsbeck ist abgeschlossen. Notwendig geworden war beides, als der Gesetzgeber 2014 die Quote für Einzelzimmer in Altenheimen auf 80 Prozent festlegte. Mit nun 15 Doppel- und 82 Einzelzimmern für 112 Plätze erreicht das Marienheim die Vorgaben. Die Kosten beliefen sich auf etwa 4,36 Millionen Euro.