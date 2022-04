Nettetal hilft im Ahrtal : Praktische Hilfe für die Kinder im Ahrtal

Nettetal Zusammen mit 60 Helfern aus der Region ist Anestis Ioannidis von Human plus und „Nettetal hilft“ am Osterwochenende nach Ehlingen gefahren. Vor Ort galt es, einen Spielplatz und einen Bolzplatz wiederherzurichten.

Sein Osterwochenende verbrachte Anestis Ioannidis von der Hilfsorganisation Human plus nicht gemütlich zu Hause, sondern zusammen mit 60 weiteren Helfern aus der Region beim Arbeitseinsatz im Ahrtal. In Absprache mit den Verantwortlichen vor Ort sollen ein Kinderspielplatz und ein Bolzplatz in Ehlingen bei Heimersheim wieder hergestellt werden. Plätze, auf den Kinder spielen können, gibt es weit und breit immer noch keine. Für die Kinder waren auch jede Menge kleine Geschenke geladen, so dass es zu Ostern für viele Kinder eine schöne Überraschung gab.

Ioannidis, der die Aktion „Nettetal hilft“ maßgeblich vorantreibt, ist schon länger im Ahrtal engagiert. Und er bekommt die Rückmeldung, dass die Flutkatastrophe im Ahrtal längst aus den Schlagzeilen verschwunden ist und die Hilfsbereitschaft abnimmt. Dabei seien die Menschen, so Ioannidis, noch immer auf Hilfe angewiesen. Vom Land Rheinland-Pfalz gebe es eine Wiederaufbauhilfe von 80 Prozent, 20 Prozent müsse als Eigenleistung eingebracht werden. Für die Ahrtal-Hilfe stehen genügend Handwerker parat, die ehrenamtlich vor Ort helfen wollen. Aber für Material und Anfahrt braucht Human plus Spenden. „Wir möchten mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit der Menschen für die Not im Ahrtal sensibilisieren, denn die Hilfen haben deutlich nachgelassen“, sagt Ioannidis. Um die Werbetrommel zu rühren, plante er sogar, den Schriftsteller Navid Kermani und den Schauspieler Til Schweiger einzuladen, wenigstens für ein paar Minuten vor Ort zu sein, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen. „Mit Til Schweiger arbeiten wir in der Ukraine zusammen und mit Navid Kermani in der Flüchtlingshilfe in Griechenland“, so Ioannidis. Aber durch die Osterferien ließ sich dieser Plan nicht realisieren.