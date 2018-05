Nettetal: Aus Giersch und Brennnesseln kleine Köstlichkeiten zaubern

Gabriele Heckmanns (r.) wanderte mit Interessierten über den Naturschutzhof und vermittelte Wissenswertes über Kräuter am Wegesrand. Foto: Knappe

Nettetal Die Botanikerin Gabriele Heckmanns zeigte bei einer Wildkräuterwanderung auf dem Nabu-Naturschutzhof, welche Kräuter sich für die Küche eignen

Nach einer kurzen Begrüßung gibt es direkt die erste Einweisung: "Heute sammeln wir unter anderem Brennnesseln für unsere Suppe", erklärt Gabriele Heckmanns. Die 58-Jährige ist Landschaftsarchitektin, Botanikerin und Leiterin der Aira-Heilpflanzenschule. Auf dem Nabu-Naturschutzhof im Sassenfeld in Lobberich will sie bei einer Wildkräuterwanderung zeigen, was sich aus den verschiedenen Kräutern zubereiten lässt. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die Pflanzen und ihre Wirkung und sammeln genügend Grün, um später gemeinsam ein Kräutermenü kochen zu können.