Ausflugstipp nach Nettetal Mit Klappstuhl zu Riesen und Raritäten auf der Sequoiafarm

„Wollemia nobilis wurde 1994 in einer Schlucht in Australien entdeckt. Man ging davon aus, dass diese Art seit Jahren ausgestorben war. Nur etwa 100 Exemplare überlebten, dies ist also eine der seltensten Baumarten der Erde“: Das steht auf einer Schieferplatte an einem der beeindruckenden Bäume der Sequoia-Farm. Die liegt nicht in den USA, sondern in Kaldenkirchen.