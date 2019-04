Heimatserie : Mammutbäume im Grenzwald

Bis zu 40 Meter hoch wachsen die Mammutbäume auf dem Gelände der Sequoiafarm in Kaldenkirchen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Auf dem knapp 3,5 Hektar großen Gelände der Sequoiafarm in Kaldenkirchen wachsen seit den 1950er-Jahren Urzeitbäume. Zu verdanken ist das dem Ehepaar Martin, das nach einem verheerenden Brand wieder aufforstete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Emily Senf Von Emily Senf Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen Autorendetails aufklappen Emily Senf (emy) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen und im Besonderen für die Berichterstattung über die Stadt Nettetal zuständig. zum Autorenprofil

Seine Ansprüche waren das Erste, von dem sich Michael Geller für seine neue Tätigkeit trennen musste. Nach seiner Ankunft auf der Sequoiafarm in Kaldenkirchen riss er Brombeersträucher aus der Erde, einen nach dem anderen, auf gut 300 Quadratmeter Fläche hatten sie sich ausgebreitet. Das war im Dezember 2012, es lag Schnee, Regen nieselte auf Geller hinab. „Ich wollte alles perfekt haben“, erinnert sich der heute 52-Jährige. An diesem sonnigen Vormittg im April steht er zwischen Bäumen, eine Hand an der Hüfte, der Blick geht nach oben zu den Baumkronen. „Dann merkst du, dass das gar nicht notwendig ist und lernst irgendwann, was die Pflanzen tatsächlich brauchen“, sagt er.

Geller ist Verwalter der Sequoiafarm im Grenzwald. Auf dem Gelände des gleichnamigen gemeinnützigen Vereins lebt und arbeitet er – ganzjährig, auch wenn die Sequoiafarm nur zwischen April und Oktober für Besucher geöffnet ist. Auf der insgesamt knapp 3,5 Hektar großen Fläche wächst allerhand, am herausragendsten aber sind die Mammutbäume (Sequoias). Die ersten von ihnen wurden Anfang der 1950er-Jahre gepflanzt, heute reichen ihre Spitzen fast 40 Meter hoch. Dass Geller diese Baumgattung einmal pflegen würde, zeichnete sich in seinem Werdegang zunächst nicht unbedingt ab: Er war Artdirector in Köln, bevor es ihn irgendwann raus in die Natur zog.

Die Zapfen der Kaldenkirchener Mammutbäume. Foto: Emily Senf

Info Seit 2013 in Vereinshand Geschichte Nach Ernst Martins Tod 1967 ging das Gelände an das Land Nordrhein-Westfalen über. 2009 übernahmen es die Stadtwerke Nettetal. Seit 2013 ist die Anlage in Vereinshand. Ableger Der General Sherman Tree im Sequoia Nationalpark, Kalifornien/USA ist der voluminöseste lebende Baum der Erde. Er ist knapp 2000 Jahre alt und hat fast 1500 Kubikmeter Holzmasse. Der Durchmesser seines Stamms beträgt mehr als elf Meter. Einer seiner Sämlinge wächst seit 2016 auf der Sequoiafarm in Kaldenkirchen. Öffnungszeiten Für Besucher geöffnet ist die Sequoiafarm, Buschstraße 98, von April bis Oktober sonntags und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Gruppenführung sind ganzjährig möglich. Der Eintritt ist frei. Näheres gibt es im Internet unter www.sequoiafarm.de.

Die Geschichte der Sequoiafarm beginnt nach einem verheerenden Brand, bei dem im Jahr 1947 weite Teile des Grenzwalds zerstört wurden. Das Zahnarztehepaar Ernst und Illa Martin setzte sich für eine Wiederaufforstung ein. Statt der bisherigen reinen Kiefernmonokultur lockerten die beiden das Gelände durch Roteichenbestände auf und legten Windschutzalleen aus Birke, Ahorn, Mährischer Eberesche, Robinien, Linden und Edelkastanien an. Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft begannen die Martins zudem ein Experiment: Sie wollten feststellen, ob der Riesen- oder Bergmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) für die deutsche Forstwirtschaft geeignet wäre. 1950 erhielten sie Samen aus Kalifornien. Heute befinden sich dort Bergmammutbäume, ein Hain von Küstenmammutbäumen, Urweltmammutbäume sowie ungefähr 400 andere seltene Gehölzarten.

Die Wollemie ist eine der seltensten Baumarten der Erde. Foto: Emily Senf

Bei einem Rundgang zeigt Geller den Bestand – voll Stolz. Die Magnolie aus Japan ist mehr als 20 Meter hoch. „Eine der größten in Deutschland“, berichtet Geller. Die Wollemie galt als mit den Dinosauriern ausgestorben. 1994 wurde sie in einer Schlucht in Australien wiederentdeckt. „Das ist der seltenste Baum der Erde“, sagt Geller und zeigt auf das Kaldenkirchener Exemplar. Das Mammutblatt aus Brasilien ist eigentlich nicht winterhart. Seit knapp 50 Jahren aber wächst die Staude auf der Sequoiafarm. Mit Laub abgedeckt hat sie auch den vergangenen Winter überstanden.

In diesem Häuschen auf dem Gelände wohnt Michael Geller. Foto: Emily Senf

Was den Pflanzen und Bäumen aber zu schaffen machte, war die Trockenheit im Sommer 2018 – zu sehen an etlichen braunen Spitzen. „Die Brunnenpumpe kommt nicht überall hin“, erklärt Geller. Wie es weitergeht, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. „Zwei solch trockene Sommer hintereinander wären schwierig“, sagt Geller.

Das Mammutblatt beginnt nach dem Winter wieder zu wachsen. Foto: Emily Senf