Freizeit in Hinsbeck : Golfspielen auch im Winter möglich

Freizeit in Hinsbeck

Nur bei Bodenfrost oder Raureif wird die Golfanlage an Haus Bey geschlossen. Ansonsten kann ganzjährig gespielt werden. Foto: Imago Sportbilderdienst. Foto: imago sportfotodienst

Auf der Golfanlage Haus Bey in Hinsbeck kann man nahezu den gesamten Winter über auf den Sommergrüns spielen.

Es ist ein milder, aber doch ungemütlicher Nachmittag in Hinsbeck. Es nieselt, dazu weht ein leichter Wind. Alles andere als optimale Bedingungen, um Golf zu spielen. Nur vereinzelt sind Mitglieder auf der Golfanlage Haus Bey unterwegs, um eine Runde zu spielen. „Generell ist im Winter der Andrang natürlich nicht so groß, aber es gibt doch einige Spieler, die ihrem Hobby auch in den kalten Monaten nachgehen wollen“, erklärt Geschäftsführerin Isabel Otto-Duck.