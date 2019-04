Nettetal.Kaldenkirchen : 29-Jähriger mit sieben Kilogramm Marihuana im Kofferraum erwischt

Nettetal Den Beamten fiel auf, dass der Autofahrer nervös war. Dann öffneten sie den Kofferraum. Und fanden den Grund.

Im Kofferraum des Pkw eines 29-Jährigen hat die Polizei am Mittwoch, gegen 17 Uhr, etwa sieben Kilogramm Marihuana gefunden. Wie die Beamten berichteten, kontrollierte eine Zivilstreife der Autobahnpolizei auf der A 61 bei Kaldenkirchen einen Wagen, der zuvor aus Richtung Venlo kam. Der Fahrer aus Offenbach war sichtlich nervös. Dass die Polizeibeamten den richtigen Riecher hatten, zeigte sich, als sie den Kofferraum öffneten. Sofort stieg ihnen deutlicher Marihuana-Geruch in die Nase. Die Beamten nahmen den 29-Järhigenr vorläufig fest und stellten die Drogen und das Auto sicher. Der Offenbacher wurde dem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte.