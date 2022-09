„Clean Up Europe“ in Hinsbeck : Auch die Kinder der Kita St. Peter räumen auf

„Clean Up Europe“ in Hinsbeck

Kita St. Peter Muellaktion in Hinsbeck Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Bei der Aktion „Clean Up Europe“, an der sich Nettetaler Schulen, Kitas und Vereinen seit 2018 beteiligen, wollten Jungen und Mädchen der Hinsbecker Kita St. Peter dabei sein.

