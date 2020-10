Projektraumkunst in Nettetal : Künstler stellen in Busch 8 aus

Das Ergebnis des Atelierprojekts ist in Busch 8 zu sehen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Zehn Tage lebten und arbeiteten Künstler gemeinsam im Projektraumkunst in Leuth-Busch. Was sie in dieser Zeit erarbeiteten, ist nun in einer Ausstellung zu sehen.

Im August fand das 13. Atelierprojekt im Projektraumkunst statt. Zehn Tage lebten und arbeiteten Barbara und Klaus Schmitz-Becker mit Tatjana Basting, Daniela Baumann, Elisabeth Brügger, Raffaele Horstmann, Sandra van der Meulen, Dagmar Reichel, Jan Philip Scheibe und Christian Paulsen in Busch 8.

Letzterer hat ebenso Spuren in und um Busch 8 gefunden und auch hinterlassen. Er verwendete die Technik der Frottage mit Graphit, um Baustrukturen oder Risse an Außenmauern auf Papier zu übertragen. Dieses laminierte er und montierte es an den Ausgangsort der Entstehung.

Sandra van der Meulen entdeckte die Soziologin Hanna Meuter, die ihre letzten Lebensjahre auf Burg Ingenhoven verbrachte, für sich. „Remember Hanna Meuter“ druckt sie auf ihre Papiere und zitiert Texte der Soziologin. Die finden Eingang in ihre Tuschebilder.

Mit sich kräuselnden Buchenblättern beschäftigte sich Daniela Baumann, während Tatjana Basting kleine traumhafte Figuren erfindet. Bei Barbara Schmitz-Becker waren es Moose, die sich in Drahtzeichnungen widerspiegeln. Den Garten machte Elisabeth Brügger zum idyllischen Ausblick: Gardinen wehen zwischen Bäumen, in Bodendeckern versteckt sich das gute Porzellan.

Ums Licht ging es Jan Philip Scheibe: ein Foto des Wittsees wurde zur tragbaren Landschaft. Dagmar Reichel setzte die fruchtbaren Künstlergespräche in ihrer Bilderserie „Standortwandler“ um.

Von Klaus Schmitz-Becker ist ein Video zu sehen, in dem er während einer Karateübung die Betonfläche zerstört. Raffaele Horstmann schließlich vertritt das Genre der Fotografie und entwickelt „Doppelgänger“: Da werden den Wolken merkwürdige Menschen-Inszenierungen gegenübergestellt.