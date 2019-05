Prozess in Krefeld : Aussage brachte Polizei auf Spur des Arztes

Prozess in Krefeld

Das Amtsgericht in Krefeld. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Nettetal/Krefeld Vor dem Krefelder Amtsgericht ist am Donnerstag die Verhandlung gegen einen 51-jährigen Nettetaler Arzt und seine 50-jährige Ehefrau fortgesetzt worden. Dem Paar wird Handel mit sowie Anbau von Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Es soll einen Mann angeworben haben, eine Cannabisplantage anzulegen und zu pflegen. Im Januar 2014 wurden bei einer polizeilichen Durchsuchung 1314 Cannabispflanzen sichergestellt. Der angeheuerte Mann wurde bereits in einem gesonderten Verfahren zu einer Haftstrafe in Höhe von fünf Jahren verurteilt.

Nun sagte ein pensionierter Polizeibeamter (60) als Zeuge aus. Er habe 2013 von einem Kollegen aus Mönchengladbach einen telefonischen Hinweis erhalten, dass sich in Räumlichkeiten, die an der Praxis in Nettetal liegen, möglicherweise eine Cannabisplantage befinde. Laut Informationen, die der Kollege von einem befreundeten Privatdetektiv erhalten habe, „könnte eine Ernte der dort befindlichen Pflanzen kurz bevorstehen“.