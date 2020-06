Kultur in Nettetal : Claudia Kallscheuer „malt“ mit Nadel und Faden

Nettetal Die Künstlerin Claudia Kallscheuer aus Düren lebt und arbeitet für einen Monat in Nettetal. Im Gastatelier in Leuth-Busch entstehen aus alltäglichen Beobachtungen neue Arbeiten. Ein Besuch.

„läuft manchmal nach“. „ichgehmalnachdenTomatengucken“ – solche und andere Satzfragmente lesen sich in dicht aneinander gedrängten Zeilen auf dem Blatt, das in der alten Schreibmaschine eingespannt ist.

Drei Arbeitsmaschinen stehen in dem großen Atelier des ProjektRaumKunst in Nettetal: neben der Schreibmaschine sind es eine Haushaltsnähmaschine und eine Nähmaschine, die (eigentlich) selbstständig die einprogrammierten Buchstaben aufnäht bzw. aufstickt. „Aber die tut das nur, wenn ich da bin“, erklärt Claudia Kallscheuer lachend, „wenn ich weggehe, bleibt sie stehen.“ Diese drei Maschinen sind der Künstlerin Arbeitswerkzeuge. Außerdem rund 100 Rollen Garne, die farblich sortiert auf dem Tisch liegen und Nessel. Claudia Kallscheuer „malt“ mit Fäden. Am liebsten auf alten und gebrauchten Stoffen.

Die Idee: Frei vom Alltag und in aller Ruhe die Möglichkeit haben, Kunst zu machen. Eine Berechtigung zum „sitting and thinking“, wie Barbara Schmitz-Becker, 1. Vorsitzende des Kunstvereins die besondere Situation beschreibt.

Kallscheuer empfand den Bruch zu ihrem arbeitsreichen Alltag, in dem sie ihrer Kunst einem Bürojob nachgeht, zu Beginn als sehr deutlich. Aber: „Der Druck zu produzieren lässt jetzt langsam nach“, erklärt Kallscheuer. Jeden Tag erkundet sie mit dem Fahrrad die Gegend – ihre Beobachtungen fließen in die Tageseindrücke ein, die sie zunächst mit der Schreibmaschine und dann mit der Nähmaschine notiert. Da kann es ganz banal um Tomaten gehen oder um etwas, das „nachläuft“. Dabei handelt es sich um die Spülung der Toilette – aus dem Zusammenhang genommen assoziiert das Fragment allerdings eine Fülle anderer Gedanken.

Claudia Kallscheuer wurde 1967 in Waiblingen geboren und wuchs in Nord- und Südamerika auf. Sie erhielt zunächst eine Ausbildung als Damenschneiderin, studierte Modedesign und Malerei an der Alanus-Hochschule in Alfter sowie in Berlin, wo sie lange lebte. Zurzeit hat sie ihren Wohnsitz in Düren, wo sie 2017 den Dürener Kunstpreis erhielt.